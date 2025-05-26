قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزلها في زغرتا الجمعة ولم تعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: جيهان إبراهيم العليوي (مواليد عام 2009، سوريّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2025-05-23، منزل ذويها الكائن في ​زغرتا​، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الإتصال بمخفر زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 660015-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".