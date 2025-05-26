قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزلها في زغرتا الجمعة ولم تعُد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: جيهان إبراهيم العليوي (مواليد عام 2009، سوريّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2025-05-23، منزل ذويها الكائن في زغرتا، ولم تَعُد لغاية تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من الّذين لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الإتصال بمخفر زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 660015-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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