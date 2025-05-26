الدفاع المدني أطلق خطة الطوارئ الصيفية في مواجهة مخاطر البحر

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، أنه "بتوجيهات من وزير الداخلية والبلديات ​أحمد الحجار​، ومع انطلاق موسم السياحة الصيفي وتوافد المواطنين إلى الشواطئ والمسابح لممارسة النشاطات البحرية، أطلق المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، ​خطة طوارئ صيفية​ شاملة، من خلال برقية وجّه عبرها التعليمات اللازمة إلى وحدات المديرية العامة ومراكزها البحرية لاتخاذ تدابير استثنائية، وضمان أعلى درجات الجهوزية حرصاً على سلامة المواطنين".

وتضمنت البرقية استنفار أكبر عدد ممكن من العناصر العملانيين والمتطوعين الاختياريين في المراكز البحرية، وذلك لتأمين الاستجابة الفورية والتدخل السريع عند حدوث أي طارئ، والتصدي للمخاطر المحتملة الناتجة عن تواجد المواطنين على الشواطئ والمسابح أو أثناء السباحة في عرض البحر، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وفي هذا السياق، ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد ب​إرشادات السلامة العامة​ عند التوجه إلى الشاطئ، لا سيما في ظل ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والنشاط في التيارات البحرية المتأثرة بحركة المد والجزر.

كما دعت المديرية إلى تجنّب التسرّع من قبل بعض المندفعين لمحاولة إنقاذ أشخاص في خطر، ما قد يعرّضهم بدورهم لخطر الغرق نتيجة غياب الخبرة اللازمة للتدخل في مثل هذه الحالات، لافتة إلى ضرورة الامتناع عن ممارسة الأنشطة البحرية، كالصيد وقيادة القوارب السياحية والدراجات المائية والتحليق الشراعي، في حال عدم استقرار الأحوال الجوية.

ووزعت المديرية سلسلة من الإرشادات الوقائية التي ينبغي التقيّد بها عند التوجّه إلى الشاطئ أو المسبح:

١. تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11:00 صباحاً و15:00 بعد الظهر.

٢. اصطحاب المستلزمات الضرورية للوقاية من الشمس (واقي شمسي، مياه للشرب، قبعة، نظارات شمسية...).

٣. استخدام المستحضرات الواقية من أشعة الشمس بشكل متكرر.

٤. الإكثار من شرب السوائل غير الكحولية، خصوصاً المياه، ولا سيّما للأطفال الذين قد لا يشعرون بالعطش أثناء اللعب.

٥. مراقبة الأطفال بشكل دائم وعدم السماح لهم بالسباحة دون إشراف.

٦. منع الأطفال من الركض حول أحواض السباحة أو القفز في الأجزاء العميقة منها.

٧. تجنّب السباحة في أماكن بعيدة أو بمفردك، لا سيما عند ارتفاع الأمواج أو اشتداد التيارات.

٨. الامتناع عن السباحة مباشرة بعد تناول الطعام أو المشروبات.

٩. في حال الإصابة بشدّ عضلي، يُنصح بالتمدد على الظهر والاسترخاء.

١٠. ارتداء سترة نجاة عند ممارسة الرياضات البحرية (التزلج على الماء، قيادة الدراجة المائية) والابتعاد عن مناطق السباحة.

١١. الامتناع عن احتساء الكحول عند قيادة القوارب أو الدراجات المائية.

١٢. الجلوس داخل القارب وارتداء سترة النجاة أثناء التنزه به.

١٣. عدم السباحة في الأنهار أو البحيرات أو برك الري الزراعية.

كما شددت المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية الاتصال الفوري بالرقم ١٢٥ للتبليغ عن أي طارئ، كما يمكن إرسال الصور والموقع الجغرافي عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693 لتسهيل التدخل السريع وتقديم المساعدة الفورية.