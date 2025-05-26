لفت النّائب حسن مراد، خلال استقباله مجالس بلديّة منتَخبة، إلى أنّ "الله أعطانا القدرة والإمكانيّات للوقوف مع أهلنا ومساندتهم وخدمتهم، وسنستمر بإذن الله في تقديم ما نستطيع من باب المسؤوليّة الّتي نحملها تجاه منطقتنا، ومن باب الوفاء لأهلها الّذين احتضنوا مسيرتنا ومنحونا ثقة تمثيلهم، ومن واجبنا الحفاظ على هذه الثّقة الغالية".
وأشار إلى أنّ "انطلاقًا من ذلك، سنبدأ في استكمال المشاريع الّتي توقّف العمل فيها بسبب الظّروف الّتي مرّت على لبنان اقتصاديًّا وأمنيًّا، وسيكون لمنطقتنا خلال السّنوات المقبلة المزيد من المشاريع بالتّعاون والتّنسيق مع البلديّات، حيث سنكون إلى جانبها بعيدًا من أي حسابات سياسيّة، لأنّنا نؤمن بعدالة الإنماء لمنطقتنا".
وأوضح مراد "أنّنا سنبدأ بالمشاريع الّتي طلبتها البلديّات سابقًا، والّتي ستطلبها وننفّذها خلال الأشهر المقبلة، فمنطقتنا تستحق ونحن على عهدنا في مسيرة البناء والعطاء والوقوف مع أهلنا، ودائمًا معًا نحو غد أفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر مراد: سنبدأ باستكمال المشاريع المتوقفة في منطقتنا ونحن على عهدنا بمسيرة البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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