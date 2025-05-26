أعلنت شركة "تاتش"، أنّ "في مؤشّر إيجابي يعكس مرحلة التّعافي الجديدة الّتي يمر بها لبنان، بما فيها ورشة التّغيير الّتي أطلقها وزير الإتصالات شارل الحاج لقطاع الإتصالات، وقّعت "تاتش" اتفاقيّة تجوال جديدة مع شركة "زين عُمانتل الدّوليّة (ZOI)" الرّائدة في مجال أعمال الجملة والاتصالات في منطقة الشّرق الأوسط".
وأوضحت في بيان، أنّ "بحسب هذه الإتفاقيّة، سيتمكّن مشتركو شبكتَي "زين" و"عمانتل" القادمين من دول تواجد الشّركتَين، وهي الكويت، السعودية، الأردن، العراق، البحرين، السودان، جنوب السودان، وسلطنة عمان، من الاستفادة من خدمة التّجوال على شبكة "تاتش" خلال زيارتهم للبلد، واستخدامها بأسعار مشجّعة؛ سيّما وأنّ شركة "تاتش" حرصت على تعزيز جودة تغطية شبكتها في كل المناطق اللّبنانيّة".
وأشارت الشّركة إلى أنّ "هذه الإتفاقيّة الجديدة تمثّل جزءًا من خطّة "تاتش" للمساهمة في إعادة قطاع الإتصالات والبيانات الخليوية اللّبناني للعب دوره الحيوي على صعيد المنطقة والخليج العربي، بما من شأنه المساهمة أيضًا في استقطاب مواطني الدّول العربية ودول الخليج لاستخدام خدمة التّجوال على شبكة "تاتش"، طوال فترة زيارتهم للبلد".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع إتفاقية بين "تاتش" و"زين عُمانتل" لإفادة المشتركين فيها خلال زيارتهم لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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