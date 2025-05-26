15 قتيلًا جراء قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينيّة، عن "مقتل أكثر من 15 شخصًا، بينهم أطفال، جرّاء قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي الّتي تؤوي نازحين في حي الدرج في مدينة غزة".

وقد انتلشت فرق الإنقاذ في الدّفاع المدني الجثث، بينها جثامين متفحّمة لأطفال ونساء.

ومنذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، بدأت القوّات الإسرائيليّة عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل أكثر من 53,939 فلسطينيًّا، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، وإصابة نحو 122,797 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال عدد من الضّحايا تحت الرّكام وفي الطّرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.