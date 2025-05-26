الدفاع الروسية: دفاعاتنا أسقطت 20 مسيرة أوكرانية صباح اليوم

اعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، ان "دفاعاتنا أسقطت 20 ​مسيرة أوكرانية​ صباح اليوم فوق مناطق عدة من البلاد".

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "خلال الليلة الماضية، أسقطت أنظمة الدّفاع الجوّي 51 طائرة مسيّرة أوكرانيّة، منها 21 مسيّرة فوق ​مقاطعة كورسك​، 12 فوق ​مقاطعة أوريول​، 11 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة تولا، 6 في مقاطعة موسكو، ومسيّرة فوق مقاطعة كالوغا".

وكانت قد أشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إلى تدمير طائرتَين مسيّرتَين إضافيّتَين كانتا في طريقهما نحو العاصمة موسكو.

كما أفاد مركز عمليّات مقاطعة إيفانوفو، بسقوط حطام الطّائرات المسيّرة الّتي تم التصدّي لها في المنطقة الصناعيّة بمدينة كينيشما.

من جهتها أعلنت ​هيئة الطيران الروسية​ فرض قيود على حركة الطيران في عدة مطارات: فنوكوفو، دوموديدوفو، جوكوفسكي، كالوغا.