سلطات الصين وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون في تسوية العملات المحلية

أعلن ​بنك الشعب الصيني​ (البنك المركزي) أن "محافظ البنك بان قونغ شنغ ومحافظ ​بنك إندونيسيا​ بيري وارجيو وقعا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء إطار تعاون لتعزيز ​تسوية المعاملات الثنائية​ بالعملات المحلية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وتوسع الاتفاقية الجديدة نطاق الاتفاقية السابقة التي تم التوقيع عليها بين البنكين المركزيين في 30 أيلول من العام 2020، والتي كانت مقتصرة على معاملات الحسابات الجارية والاستثمار المباشر.

وأوضح بنك الشعب الصيني أن "نطاق التعاون في تسوية العملات المحلية الثنائية سيتوسع، ليشمل المعاملات التي يتم إجراؤها من خلال حسابات رأس المال والحسابات المالية. ويهدف التوقيع على مذكرة التفاهم إلى دفع استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار الثنائيين مع تعزيز التعاون بين الأسواق النقدية والمالية في البلدين".