وزير الأمن الإسرائيلي دخل باحات المسجد الأقصى

وصل وزير الأمن الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير إلى باحات المسجد الأقصى يرافقه عدد من أعضاء حزبه وذلك ضمن فعاليات إحياء "يوم القدس" وذكرى ضم إسرائيل للقدس الشرقية في العام 1967.
وقال بن غفير "صعدت إلى جبل الهيكل لمناسبة يوم القدس، صليت من أجل النصر في الحرب، من أجل عودة جميع أسرانا، ومن أجل نجاح رئيس جهاز الشاباك الجديد ديفيد زيني. عيد قدس سعيد".
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