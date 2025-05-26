اشارت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي، الى أننا "لن نسمح للكراهية بأن تنتصر أبدا"، مؤكدة اننا "سنقف إلى جانب إسرائيل باستمرار وسنواصل الحرب على الإرهاب".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الأمن الداخلي الأميركي: لن نسمح للكراهية بأن تنتصر أبدا وسنقف إلى جانب إسرائيل باستمرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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