"أكسيوس": حكومة نتانياهو تواجه عزلة متصاعدة مع استمرار الحرب على غزة وتعليق المساعدات الإنسانية

اشار موقع "أكسيوس"، الى أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تواجه عزلة متصاعدة من قبل عدد من أبرز حلفائها الدوليين، مع استمرار الحرب على غزة وتعليق المساعدات الإنسانية".
واوضح ان "أهمية هذا التطور تأتي في سياق أن نتانياهو كان يتمتع بشرعية دولية غير مسبوقة للرد على هجمات حماس التي وقعت في 7 تشرين الاول. إلا أن الدعم الدولي الذي بدأ بالتآكل تدريجياً مع طول أمد الحرب تحوّل الآن إلى موجة دبلوماسية عارمة تهدد موقع إسرائيل على الساحة الدولية".
وتصاعدت الضغوط الدولية بشكل كبير مطلع الشهر الجاري، عندما أطلق نتانياهو عملية عسكرية جديدة تهدف إلى إعادة احتلال غزة وتسويتها، بدلاً من القبول باتفاق يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب.
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