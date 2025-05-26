يديعوت أحرونوت: الشرعية الدولية لعمليات الجيش بغزة انتهت واستمرارها قد يتسبب بعزل سياسي لإسرائيل

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مسؤولين، الى أن "الشرعية الدولية لعمليات الجيش بغزة انتهت واستمرارها قد يتسبب بعزل سياسي لإسرائيل". ولفتت الى أن "استمرار الحرب قد يجر عقوبات اقتصادية على إسرائيل وربما يدعو مجلس الأمن لوقفها".

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