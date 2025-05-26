لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: الهدف من الضغوط الغربية على إيران هو نزع سلاحها وسلبها قدرتها على الردع

اشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، الى أن "تخصيب اليورانيوم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الردع والأمن الإيراني"، معتبرا أن "الهدف من الضغوط الغربية على إيران هو نزع سلاحها وسلبها قدرتها على الردع".

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