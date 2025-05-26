أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 771 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم، تزامناً مع إحياء السلطات الإسرائيلية ذكرى احتلال القدس، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات الاسرائيلية في محيط المسجد والبلدة القديمة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف الإسلامية في القدس: 771 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تزامنا مع إحياء إسرائيل يوم احتلالها القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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