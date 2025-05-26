نجا أحد أبناء بلدة ​بيت ليف​ في قضاء بنت جبيل، بعد استهدافه على متن درّاجته النّاريّة من قبل مسيّرة إسرائيليّة، أَطلقت في اتجاهه صاروخَين عند السّاعة الثّانية من بعد منتصف اللّيل.

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة مواطن في بيت ليف بعدما استهدفته مسيّرة إسرائيلية على دراجته النارية ليلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.