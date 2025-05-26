لجنة المال تدرس بندين يتعلقان باتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي وبمشروع تعديل الرسوم

تعقد لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، وعلى جدول أعمالها بندان هامان، الأول يتعلّق باتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار، والذي اتفق عليه في واشنطن خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي قبل أسابيع.
اما البند الثاني، فيتعلّق بمشروع تعديل الرسوم المرتفعة في موازنة العام 2025 والتي اقرتها الحكومة بمرسوم، واعترضت لجنة المال ومجلس النواب والنقابات عليها.
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