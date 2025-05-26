أكد الرئيس جوزاف عون خلال لقائه وفدًا أميركيًا برئاسة السيناتور أنغوس كينغ، أن "البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا هو خيار جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يسهم في حل أزمة النازحين السوريين في لبنان"، مشددًا على ضرورة "عودتهم إلى بلادهم للمساهمة في إنعاش اقتصادها".
ودعا عون الأمم المتحدة إلى "تقديم المساعدات للنازحين داخل الأراضي السورية، لا في لبنان".
وفي ما يتعلق بالملف الفلسطيني، كشف عون أن "لجانًا لبنانية-فلسطينية شُكّلت مؤخرًا، وسيبدأ عملها منتصف الشهر المقبل في ثلاثة مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح داخلها".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون لوفد أميركي: سيبدأ العمل في منتصف حزيران بـ٣ مخيمات فلسطينية ببيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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