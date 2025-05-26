"النشرة": مجهولون أطلقوا النار ليلًا في حرم منزل الخوري يوسف سمعان في الكفور

أقدم مجهولون ليلًا، خلال احتفال أُقيم بمناسبة بفوز كامل أعضاءلائحة الكفور- قضاء النبطية المدعومة من "الثّنائي الشّيعي" في الانتخابات البلديّة، تخلّله مسيرات سيّارة، على إطلاق 6 رصاصات في حرم منزل الخوري يوسف سمعان.

وقد علمت "النشرة" أن الجهّات الأمنيّة في المنطقة أُعطيت علمًا بما حصل، ويجري متابعة الموضوع لمعرفة الفاعلين وملاحقتهم.