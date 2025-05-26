القصيفي هنأ الزملاء الفائزين بالانتخابات البلدية: سيكونون رافعة للعمل البلدي والمسيرة الإنمائية

هنّأ نقيب محرّري الصّحافة اللّبنانيّة ​جوزف القصيفي​ في بيان، بمناسبة انتهاء الانتخابات البلديّة والاختياريّة الّتي جرت على مستوى محافظات ​لبنان​ كافّة، "الزّميلات والزّملاء أعضاء النّقابة، الّذين انُتخبوا رؤساء بلديات وأعضاء في المجالس البلدية، وحازوا على ثقة مواطنيهم".

وأشار في بيان، إلى أنّ "زميلاتنا وزملاءنا سيقدّمون من دون شك إضافةً نوعيّةً إلى مجالس البلديّات في المدن والبلدات والقرى الّتي ينتمون إليها، وسيكونون بما لديهم من علاقات وخبرات وأفكار مبتكرة، رافعةً للعمل البلدي والمسيرة الإنمائيّة الّتي ينتظرها لبنان من مجالسه المحليّة المنتخبة".

وتمنّى القصيفي "التّوفيق والنّجاح للزّميلات والزّملاء الّذين رغبوا في خوض الشّأن العام من بوّابة الانتخابات البلديّة، انطلاقًا من شعورهم بحس المسؤوليّة الوطنيّة والاجتماعيّة".