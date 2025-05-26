شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل..انطلاق المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب، بعد قليل، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يشارك فى لجان المقابلات عددًا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية، وزير العمل محمد جبران، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية,المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، عادل النجار محافظ الجيزة، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والسفير الإندونيسي بالقاهرة، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.