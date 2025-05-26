شكرا لقرائتكم خبر عن قانون العمل يحدد 6 جزاءات تأديبية على العامل.. تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل والان مع تفاصيل الخبر

نصت المادة 139 من قانون العمل على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:

1-الإنذار الكتابي.

2-الخصم من الأجر الأساسي.

3-تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5-تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6-خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7-الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.

8-الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.

كما نصت المادة 140 على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة 139 من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.