دعا نقيب صيادلة لبنان ​جو سلوم​، في بيان، الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة والوزارات المعنيّة، إلى "التّحرّك في وجه بيع المنشّطات الرّياضيّة دون حسيب أو رقيب في الأندية الرّياضيّة وصفحات التّواصل الاجتماعي، والّتي ينتج عنها الإدمان، وزيادة خطر الإصابة بالسّكتة الدّماغيّة والنّوبات القلبيّة والانسداد الرّئوي والقصور الكلوي"، داعيًا أيضًا الصّيادلة إلى "الامتناع عن صرفها في الصيدليّات".

كانت هذه تفاصيل خبر سلوم: ندعو المعنيين إلى التحرك بوجه بيع المنشطات الرياضية دون حسيب أو رقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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