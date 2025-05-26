الصادق: بناء دولة حقيقية تمتلك حصرية السلاح بات قريبًا

اشار النائب وضاح الصادق الى ان "تاريخا جديدا يُكتب للبنان اليوم، بعد 56 عامًا، نطوي صفحة اتفاق القاهرة ونفتح صفحة سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. مستقبل مختلف ينتظرنا، بناء دولة حقيقية تمتلك حصرية السلاح بات قريبًا".

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