هزة أرضية بقوة 5,7 درجات وقعت في تشيلي

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزّلازل، أنّ هزة أرضية بلغت شدّتها 5,7 درجات، وقعت في منطقة تاراباكا في ​تشيلي​، مشيرًا إلى أنّ الهزّة وقعت على عمق 103 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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