الدفاع المدني بغزة: ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية على مدرسة في غزة إلى 25 بينهم اطفال ونساء

ارتفع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج في مدينة غزة، إلى 25 فلسطينيا، وفق ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل.

وأكد بصل في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن طواقمه "نقلت 25 شهيدا على الأقل وغالبيتهم أطفال، وأكثر من ستين مصابا من مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي مئات النازحين في حي الدرج، بعد استهدافها من قبل قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم"، واصفا ما حدث ب"مجزرة مروعة".

وأوضح أن "عددا من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض تحاول طواقمنا الوصول إليهم" مؤكدا أنه "لا توجد لدى الدفاع المدني أدوات ولا معدات للبحث ورفع الأنقاض".

وأضاف بصل "تم انتشال جثث أطفال ونساء متفحمة" مشيرا إلى أن القصف استهدف بشكل مباشر الغرف التي كانت ممتلئة بالنازحين.