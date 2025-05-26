انخفاض اسعار الذهب بعد أن ارتفعت بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي

افادت وكالة "بلومبرغ"، عن "تراجع الذهب مع تضرر مكانته كملاذ آمن، بفعل مؤشرات على احتمال تخفيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه المتشدد بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن مدّد المهلة النهائية لتطبيق رسوم جمركية واسعة النطاق".
واوضحت "تداولت السبائك قرب 3,350 دولاراً للأونصة، بعد أن ارتفعت بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي، في وقت أعلن فيه ترامب أن خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي سيتم تأجيلها حتى 9 تموز، لإتاحة الوقت أمام الطرفين للتفاوض على اتفاق".
وكان الرئيس الأميركي قد هدّد يوم الجمعة بفرض رسوم أعلى من المتوقع على التكتل، كما وجّه تحذيراً إلى شركة "أبل" بأنها ستخضع لرسوم بنسبة 25% في حال لم تُصنّع هواتف "أيفون" داخل الولايات المتحدة.
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