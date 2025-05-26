افادت قناة "الجزيرة" بأن قوات الجيش الإسرائيلي، نفذت عمليات تفجير لعدد من المباني في بلدة القرارة، الواقعة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتأتي هذه العمليات في سياق الحملة العسكرية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف لمبان في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.