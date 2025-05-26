ترامب وصف بوتين بالـ"مجنون": أي محاولة للسيطرة على أوكرانيا ستؤدي لسقوط روسيا

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ"مجنون" بسبب الهجمات التي يشنها الأخير على المدن الأوكرانية، محذرا من أن "أي محاولة للسيطرة على أوكرانيا كلها ستؤدي إلى سقوط روسيا".

واشار ترامب الى أن "كانت لدي دائما علاقة جيدة جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن شيئا ما أصابه. لقد أصبح مجنونا تماما".

أضاف "قلت دائما إنه يريد أوكرانيا كلها وليس جزءا منها فقط، وربما يتضح أن هذا صحيح، ولكنه إن فعل، سيؤدي ذلك إلى سقوط روسيا".

وانتقد ترامب أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهما إياه بأنه "لا يقدم أي خدمة لبلاده بالطريقة التي يتحدث بها".

وقال عن زيلينسكي "كل ما يخرج من فمه يسبب مشاكل، لا أحب ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف".

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي دعا فيه حلفاؤه الأوروبيون وحتى بعض أعضاء حزبه الجمهوري إلى زيادة الضغوط على روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار.