إصابة 11 شخصا جراء إطلاق للنار في مدينة ليتل ريفر بولاية كارولينا

أفادت شبكة "اي بي سي" بـ"إصابة 11 شخصا على الأقل جراء إطلاق للنار في مدينة ليتل ريفر بولاية كارولينا الأميركية". ونقلت الشبكة عن مصادر في الشرطة "تحقق شرطة مدينة ليتل ريفر بولاية ساوث كارولينا في حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة 11 شخصا على الأقل ونقلهم إلى المستشفى". ورجحت المصادر أن "يكون هناك المزيد من الضحايا، حيث أن بعضهم يصلون إلى المستشفيات بوسائل نقل خاصة".

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