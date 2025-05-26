واللا عن تقديرات للجيش الإسرائيلي: حماس لا يزال لديها مئات الصواريخ لكنها تمتنع عن إطلاقها خشية إصابة السكان

اشار موقع "واللا" نقلا عن تقديرات للجيش الإسرائيلي، بأن"حماس لا يزال لديها مئات الصواريخ لكنها تمتنع عن إطلاقها خشية إصابة السكان"، لافتا الى أن "لا يزال في قطاع غزة نحو 40 ألف عنصر مسلح من مختلف التنظيمات". واضاف "لا تزال بالقطاع شبكة أنفاق واسعة تتركز بمدينة غزة وخان يونس والمخيمات الوسطى".

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