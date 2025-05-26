كشفت هيئة الإذاعة والتّلفزيون الفنلنديّة (Yle)، أن فنلندا تتّهم روسيا بأنّ طائرتَين حربيّتَين انتهكتا الأجواء الفنلنديّة بالقرب من مدينة بورفو السّاحلية يوم 23 أيّار. وأشارت إلى أنّ وزارة الخارجيّة الفنلنديّة استدعت السّفير الروسي في هلسينكي بافيل كوزنيتسوف، وسلّمته مذكرة احتجاج بسبب الحادث المزعوم. وكانت فنلندا قد استدعت السّفير الرّوسي في شباط الماضي، على خلفيّة اتهامات مماثلة تتعلّق بانتهاك مزعوم للأجواء الفنلنديّة فوق مياه خليج فنلندا.

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فنلندا استدعت السفير الروسي احتجاجًا على انتهاك طائرتَين روسيتَين أجوائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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