أ ف ب: حزب مادورو يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية والإقليمية في فنزويلا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن حزب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية والإقليمية التي قاطعتها المعارضة مع فوزه ب23 من أصل 24 منصب حاكم ولاية وأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، وفقا للنتائج التي أعلنها المجلس الوطني للانتخابات.
وفاز الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي في كل الولايات باستثناء ولاية كوخيديس (وسط غرب)، وحصل ائتلاف مادورو على 82,68% من الأصوات المدلى بها في القوائم الوطنية لأعضاء الجمعية.
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