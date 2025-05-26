استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" التي كانت تعتزم إدارة توزيع المساعدات بالقطاع

أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى "استقالة الرّئيس التّنفيذي لـ"مؤسّسة غزة الإنسانيّة" المدعومة من إسرائيل والولايات المتّحدة الأميركيّة، جيك وود (Jake Wood) من منصبه"، لافتةً إلى أنّها "المؤسّسة الّتي كان من المفترض أن تبدأ إدارة توزيع المساعدات الإنسانيّة في ​قطاع غزة​ خلال الأيّام المقبلة".

وأكّد وود في بيان، "أنّني فخور بالعمل الّذي أشرفت عليه، بما في ذلك وضع خطّة عمليّة لإطعام الجياع، ومعالجة المخاوف الأمنيّة المتعلّقة بتحويل مسار المساعدات، وتكملة عمل المنظّمات غير الحكوميّة العريقة في غزة"، مشدّدًا على أنّ "من الواضح أنّه من غير الممكن تنفيذ هذه الخطّة، مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانيّة، الّتي لن أتخلّى عنها".

وكانت قد تعهّدت المؤسّسة الّتي تتّخذ من جنيف مقرًّا لها منذ شباط الماضي، بتوزيع نحو 300 مليون وجبة طعام خلال أول 90 يومًا من عملها. لكن الأمم المتّحدة ووكالات الإغاثة التّقليديّة أعلنت أنّها لن تتعاون معها، وسط اتهامات بأنّ المنظّمة تتعاون مع إسرائيل.