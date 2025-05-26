ترامب وافق على تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي حتى 9 تموز

أعلن الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، "أنّني تلقّيت اليوم اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لاين، تطلب فيه تمديد الموعد النّهائي المحدّد في الأوّل من حزيران المقبل، لتطبيق الرّسوم الجمركيّة بنسبة 50% على التّجارة والاتحاد الأوروبي".
وأشار في تصريح، إلى "أنّني وافقت على التّمديد حتّى 9 تمّوز 2025، وكان لي الشّرف أن أفعل ذلك"، موضحًا أنّ "رئيسة المفوضيّة أكّدت أنّ المحادثات ستبدأ سريعًا".
وكان قد أكّد ترامب يوم الجمعة الماضي، أنّ "التّعامل مع الاتحاد الأوروبي، الّذي تَشكّل بالأساس لاستغلال الولايات المتّحدة من النّاحية التّجاريّة، صعب جدًّا. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!"، لافتًا إلى "أنّني لذلك أوصي بفرض رسوم جمركيّة مباشرة نسبتها 50% على الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأوّل من حزيران 2025. لا تسري الرسوم الجمركيّة إذا كان المنتَج مصنّعًا داخل الولايات المتّحدة".
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