الجيش الأردني: أحبطنا محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيّرتَين بجنوب البلاد

أعلنت القيادة العامّة للقوّات المسلّحة الأردنيّة، أنّ "المنطقة العسكريّة الجنوبيّة، وبالتّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة، تمكّنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدّرة بواسطة طائرتَين مسيّرتَين على واجهتها الغربيّة، ضمن منطقة مسؤوليّتها".
وأوضحت أنّ "قوّات حرس الحدود في المنطقة العسكريّة الجنوبيّة، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطّائرتَين ومتابعتهما، وتمّ التّعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنيّة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصّة"، مؤكّدةً أنّ "المنطقة العسكريّة الجنوبيّة تعمل بكل قوّة وحزم، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدّرة إلى أبناء الوطن والتّأثير على الأمن الوطني".
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