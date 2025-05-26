رئيسة المفوضية الأوروبية: للتوصل إلى اتفاق جيد مع أميركا سنحتاج لوقت حتى 9 تموز

أعلنت رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ​أورسولا فون دير لايين​ (Ursula von der Leyen)، أنّها أجرت "مكالمةً جيّدةً" مع الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، عقب تهديده بفرض رسوم جمركيّة بنسبة 50% على الواردات من أوروبا، متعهدة أن تتحرك "بسرعة" للتوصل الى اتفاق مع واشنطن.

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأميركيّة يتقاسمان العلاقة التّجاريّة الأكثر أهميّةً والأوثق في العالم"، مؤكّدةً أنّ "أوروبا مستعدّة لدفع المفاوضات قُدمًا بسرعة وحسم. وللتّوصّل إلى اتفاق جيّد، سنحتاج إلى وقت حتّى التّاسع من تمّوز المقبل".

وكانت بروكسل وواشنطن تجريان مفاوضات في محاولة لتجنّب حرب تجاريّة شاملة عبر الأطلسي، وقد اتفقتا على تعليق الرّسوم الجمركيّة من قبل الجانبين حتّى تمّوز المقبل. لكن ترامب صعّد الموقف بشكل كبير يوم الجمعة الماضي، وأوصى بفرض رسوم جمركيّة بنسبة 50% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأوّل من حزيران المقبل.