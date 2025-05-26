زيلينسكي وافق على فرض عقوبات على 10 أشخاص من روسيا وأوكرانيا وعدد من الكيانات

أعلن مكتب الرّئاسة الأوكرانيّة، أنّ الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرّر "تأييد مقترحات جهاز الأمن الأوكراني، بشأن تطبيق عقوبات اقتصاديّة شخصيّة وغيرها من القيود" ضدّ 10 أشخاص من روسيا وأوكرانيا وعدد من الكيانات من دول عدّة.

وطالت العقوبات مساعد رئيس جمهورية الشيشان في روسيا أحمد دودايف، نجل الرّئيس السّابق لشركة "موتور سيتش" الأوكرانيّة ألكسندر بوغوسلاييف، النّائب السّابق في البرلمان الأوكراني إيغور موسييتشوك وغيرهم. كما شملت قائمة العقوبات الأوكرانيّة 9 شركات من أوكرانيا وقبرص وهولندا.

وتَتّهم أوكرانيا الأشخاص والكيانات المذكورة بأنشطة لصالح روسيا، وبالمشاركة في أعمال تهدف إلى التّحايل على العقوبات المفروضة على روسيا. وتتضمّن العقوبات تجميد الأصول والقيود أو الحظر الكامل على التّعاملات الماليّة للجهات المذكورة، ومنعها من نقل رؤوس الأموال إلى خارج أوكرانيا وغيرها من الإجراءات.