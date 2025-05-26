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«البرلمان العربي»: مجلس التعاون دعامة أساسية لاستقرار المنطقة

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«البرلمان العربي»: مجلس التعاون دعامة أساسية لاستقرار المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة  (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع، خلال أكثر من أربعة عقود، أن يرسّخ مكانته كأحد أنجح أطر العمل الإقليمي المشترك، مشيراً إلى أن تجربته تمثل نموذجاً متقدماً في التنسيق والتكامل العربي، ودعامة أساسية للاستقرار في المنطقة، ودعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس ، التي توافق الخامس والعشرين من مايو من كل عام، حيث ثمّن الجهود المستمرة التي يبذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دعم المسيرة الخليجية وتوطيد أواصر التعاون بين دوله، بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة وازدهارها.
وأشاد رئيس البرلمان العربي، بما حققه المجلس من إنجازات نوعية في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية والتعليم والصحة، معتبراً أن ما تحقق على مدار السنوات الماضية يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لقادة المجلس نحو ترسيخ الاستقرار، وتحقيق التكامل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد اليماحي التزام البرلمان العربي بمواصلة دعم مسيرة التعاون مع مجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة، انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير، وتعزيزاً للعمل العربي المشترك الذي يلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار والنماء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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