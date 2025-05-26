جرادة: إسقاط النتائج البلدية على الانتخابات النيابية ليس أمرًا علميًا وإن دخلت الأحزاب إلى بلدية أفسدتها

رأى النّائب ​الياس جرادة​ أنّ "إسقاط نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية على الانتخابات النيابية المقبلة، ليس أمرًا علميًّا"، معتبرًا أنّه "إن دخلت الأحزاب إلى بلديّة، أفسدتها"، موضحًا أنّ "لا ضير أن يكون هناك نكهة سياسيّة، لكن العمل التّنموي يجب أن يكون خارج الاصطفاف الحزبي والطّائفي".

وأشار في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنّ "ما نراه في العمل الانتخابي، يعكس أزمةً سياسيّةً واجتماعيّةً كبيرة. في كل المجتمعات عندما يقلّ العقل والحكمة والتّطوّر، تزيد الغرائز والتّطرّف، فنذهب إمّا إلى يمين متطرّف أو يسار متطرّف"، لافتًا إلى أنّ "المشكلة في لبنان أنّه يتمّ البناء في الانتخابات على العصبيّة ومدى القدرة على استعداء الفريق الآخر، بينما يجب مقاربتها من حيث مدى تقبّلنا للجانب الآخر".