"معرض بيروت العربي الدولي للكتاب" اختتم فعاليات دورته الـ66

اختتم "معرض بيروت العربي الدولي للكتاب" فعاليّات دورته الـ66، الّتي استمرّت من 15 حتّى 25 أيّار الحالي، بسلسلة من النّدوات والنّشاطات الصّباحيّة والمسائيّة المختلفة. وقد سجّلت فعاليّات المعرض على مدى أيّامه الكاملة، تنظيم نحو 60 ندوة بعناوين مختلفة ومتنوّعة بين السّياسة والثّقافة والأدب والشّعر والموسيقى وتذكّر كبار الفكّرين والأدباء، إضافةً إلى تواقيع الكتب الّتي تجاوزت 300 توقيع، وزيارات طلّاب الجامعات والمعاهد والمدارس الّذين تجاوز عددهم الـ10 آلاف طالب من أكثر من نحو 200 مدرسة ومعهد وجامعة وجمعيّات كشفيّة، ونحو 16 نشاطًا خاصًّا بالأطفال، والجناح الخاص بمعرض الصّور. وقد زار المعرض أيضًا عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الفئات والأعمار والمناطق.

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