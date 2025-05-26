اليونان: الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت مستويات مُدمّرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية اليونانية، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات مدمرة بسبب عدم دخول مساعدات للمواطنين منذ أكثر من شهرين.

وأوضح وزير الخارجية اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس، في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، الليلة، أن الوضع في غزة تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية والمعاناة الإنسانية المستمرة "غير مسبوق".

وشدد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير المساعدات الإنسانية الشاملة بما في ذلك الغذاء والدواء والحاجات الأساسية دون عوائق في أقرب وقت.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل سلطات الاحتلال سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

المصدر : وكالة وفا