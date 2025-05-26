قتيلان نتيجة خلاف فردي تطور إلى إطلاق نار في حفل زفاف ببلدة بوداي

حصل إشكال بين شابين أحدهما من آل ز. والآخر من آل م. خلال حفل زفاف في بلدة بوداي غرب بعلبك، تطور الى تبادل لإطلاق النار مما أدى إلى سقوط قتيلين هما: (ح. م) و (ع. ز) ، وإصابة مواطنين بجروح استدعت نقلهما إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

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