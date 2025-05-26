بوشكيان: العمل المشترك يمكن أن ينتج إنجازا وطنيا

أشار النائب جورج بوشكيان، إلى أنّه "ها قد انتهى أمس السبت، اليوم الأخير من الانتخابات البلدية والاختيارية في مختلف المناطق اللبنانية، بعد أسابيع من الجهد المتواصل والتنسيق الحثيث بين مختلف مؤسسات الدولة، في إنجاز ديمقراطي ووطني يؤكد أن الدولة اللبنانية، رغم الأزمات الخانقة والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، لا تزال قادرة على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وبمستوى عالٍ من الجدية والالتزام".

وتوجّه في بيان، بالشكر والتقدير إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على "قيادته الحكيمة لهذا المسار، وعلى الجهد الكبير الذي بذله لضمان حسن سير العملية الانتخابية وتنظيمها، بما يليق بثقة المواطنين وتطلعاتهم. كما لا يسعني إلا أن أنوّه بدور الأجهزة الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، التي واكبت الاستحقاق وسهرت على تأمين أجواء آمنة وهادئة سمحت للبنانيين بممارسة حقهم الديمقراطي بحرية".

وتقدّم بوشكيان أيضاً بالشكر من كل المحافظين والقائمقامين ورؤساء الدوائر والبلديات، والموظفين الإداريين "الذين عملوا على الأرض بتفانٍ ومسؤولية، وساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق بكل مراحله"، معتبرا ان "ما تحقق ليس تفصيلاً إدارياً، بل خطوة أساسية في مسار استعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وتأكيد على أن العمل المشترك يمكن أن ينتج إنجازاً وطنياً جامعاً، حتى في أحلك الظروف".

وأكّد أنّ "كل الدعم لاستمرار مسيرة الإصلاح، وتعزيز حضور الدولة ودورها في خدمة مواطنيها، وبناء مستقبل أفضل يليق بتضحيات اللبنانيين وآمالهم".