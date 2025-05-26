لائحة " كلنا لعبرا" احتفلت بفوزها بالتزكية: هدفنا مصلحة البلدة

نظمت لائحة "كلنا لعبرا"، لمناسبة فوزها بالتزكية في انتخابات المجلس البلدي، احتفالاً شارك فيه جمع كبير من فاعليات البلدة ومن أبنائها، بالإضافة الى رئيس اللائحة عادل مشنتف والأعضاء: فوزي مشنتف، نسيب خوري، كامل سليمان، الياس اسطفان، روزي صافي، ريتا بطرس، مارك صهيوني، مارك مشنتف، روجيه كريم، مازن قسطنطين وداني متري، والمختار ايلي بطرس.

استهل الحفل بالنشيد الوطني وترحيب من الشاعر وهيب مشنتف، ثم القى رئيس البلدية الفائز بالتزكية عادل مشنتف كلمة قال فيها: "انطلاقا من ايماننا العميق بقدرة أبناء بلدتنا على احداث التغيير الإيجابي، ترشحت لائحة "كلنا لعبرا" لدورة بلدية جديدة واضعة نصب اعينها مصلحة عبرا وخدمة جميع أبنائها من دون استثناء بروح التعاون والمسؤولية. وفي هذا الاطار نتوجه بالشكر للمجلس البلدي الحالي ولجميع المجالس التي سبقته".

وأعلن أن "المشروع البلدي الذي ترشحت اللائحة وفازت على أساسه يتضمن ما يلي:

*أولا: على الصعيد الإداري: إعادة تنظيم الهيكل الإداري للبلدية وفقاً للأصول القانونية المعتمدة. وتعيين موظفين اكفاء في الوظائف الشاغرة لتعزيز كفاءة العمل البلدي ، وتفعيل المستوصف البلدي وتجهيز البلدية بما يلزم للخدمة الأفضل.

*ثانياً: على الصعيد الإنمائي: العمل على تأمين انارة مستدامة لأحياء البلدة بواسطة كهرباء الدولة - المولدات – الطاقة الشمسية، وتأمين كاميرات مراقبة ضمن النطاق البلدي، وتأهيل الطرقات الداخلية والخارجية وتعبيدها حسب الإمكانات المالية، والسعي الى عقد اتفاقات توأمة مع بلديات أوروبية، والعمل على النظافة العامة واحياء زراعة الأشجار في الشوارع والحدائق العامة.

*ثالثاً: على الصعيد الإجتماعي: دعم المؤسسات الإجتماعية، الرياضية، الدينية (بما يسمح القانون )، والسعي لجمع الشباب رياضياً وثقافياً بتنظيم محاضرات وأنشطة متنوعة.

*رابعاً: في مجال التعاون الأهلي: تعزيز التواصل والتعاون مع فاعليات عبرا وجمعياتها والتنسيق المستمر معها والعمل معا لتحقيق مصلحة عبرا".

وختم: "أهلنا الأعزاء في عبرا، ان صوتكم هو امانة وثقة، نعدكم بأن نكون على قدر هذه الثقة، وان نعمل بكل طاقتنا لخدمة بلدتنا الحبيبة بروح الشفافية والتطوير والمشاركة الفاعلة".