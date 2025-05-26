حسن فضل الله: الملف الأول للحكومة بعد الاستحقاق البلدي يجب أن يكون إعادة الإعمار

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسن فضل الله، إلى أنّ "الانتخابات البلديّة والاختياريّة في الجنوب هذه الدّورة جرت في ظلّ مناخ من التّفاهم والتّوافق داخل القرى، تظلّلنا أرواح الشّهداء، ولذلك بذلت قيادتا "حزب الله" وحركة "أمل" في الجنوب جهودًا كبيرةً بالتّفاهم مع الأهالي، فأنجزت فوز 70 بلدة جنوب نهر الليطاني بالتّزكية".

ودعا، خلال استقباله في مكتبه في مدينة بنت جبيل، لائحة "التّنمية والوفاء" الفائزة بالتّزكية في بلدة عيناثا، والمخاتير الفائزون أيضًا بالتّزكية، المجلس البلدي المنتخب إلى "البدء بورشة عمل وإشراك من يرغب بالعمل من أبناء البلدة"، مشيرًا إلى أنّ "رغم كل الظّروف الّتي نمرّ بها والصّعوبات، لن نتوقّف عن العمل وشعبنا يستحق بذل كل جهد في سبيل خدمته".

وأكّد فضل الله "جاهزيّته للتّعاون والمساعدة في كل ما يصبّ في خدمة البلدة وأهلها"، متمنّيًا للجميع "التّوفيق في الخدمة والنهّوض بالبلدة بما فيه المصلحة العامّة". وذكر أنّ "البلديّة تقوم بمشاريع هي من مسؤوليّة الوزارات المعنيّة، مثل توفير اشتراك الكهرباء وتأمين التّغذية بالمياه عبر بئر حفره مجلس الجنوب واستكمل بتبرّعات من الأهالي. واليوم لدينا ملف كبير هو إعادة الإعمار للبيوت المهدّمة، وهو من مسؤوليّة الحكومة، وسيكون هذا هو الملف الأوّل بعد الانتهاء من الاستحقاق البلدي؛ وبعدما أنجز "حزب الله" القسم الأكبر دفع بدل التّرميم".