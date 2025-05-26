الصمد هنأ بإجراء الانتخابات البلدية بمواعيدها: إنجاز للعهد والحكومة والقوى الأمنية

هنّأ رئيس لجنة الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات النّائب ​جهاد الصمد​، اللّبنانيّين كافّة بـ"إجراء ​الانتخابات البلدية والاختيارية​ في مواعيدها المحدّدة"، معتبرًا ذلك "إنجازًا للعهد والحكومة ووزارة الدّاخليّة والبلديّات ووزارة العدل، الّذين حرصوا على إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها، وإنجازًا للجيش والقوى الأمنيّة والقضاة ولجان القيد والجهاز الإداري ورؤساء الأقلام ومساعديهم، الّذين أسهموا في إنجاز الاستحقاق الانتخابي على أكمل وجه؛ برغم الصّعاب والعراقيل الكثيرة الّتي واجهتهم".

وأشار، خلال استقباله رؤساء بلديّات ومخاتير وفاعليّات ووفودًا من الضنّية والمنية وطرابلس وعكّار، في منزله في بلدة بخعون، إلى أنّ "إجراء الانتخابات يوم أمس، بمرحلتها الرّابعة والأخيرة في محافظتَي الجنوب والنبطية، دليل على جدّيّة الدّولة في إجراء الانتخابات برغم الصّعاب ومخاطر الاعتداءات الإسرائيليّة ضدّ لبنان، وتأكيد على تمسّك الأهالي بأرضهم ورفضهم التّخلّي عنها، ودفاعهم عنها ومقاومتهم العدو الإسرائيلي".

ودعا الصّمد في مناسبة "عيد المقاومة والتّحرير"، إلى "استكمال تحرير الأرض الّتي يحتلّها العدو الصّهيوني، وتحرير الأسرى وإعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي من دمار وخسائر".