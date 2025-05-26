البابا لاوون الرابع عشر يستلم كرسيه كأسقف روما في كنيسة القديس يوحنا اللاتراني

أقام البابا لاوون الرابع عشر قداسا الأحد في كنيسة القديس يوحنا اللاتراني في روما، حيث يقلد كل بابا جديد مراسم بابويته فيها باعتباره أسقف العاصمة الإيطالية.

وقبل أن يتوجه البابا إلى "أم الكنائس" حيث كان يقيم الباباوات قبل الفاتيكان، كّرم لاوون الرابع عشر في بلدية مدينة العاصمة الإيطالية.

وأشار الى روح الكاتدرائية التي قال إنها يجب أن تلهم "الحنان والاستعداد للتضحية والقدرة على الاستماع التي تسمح بمساعدة الآخرين وبتوقع الحاجات والتوقعات، حتى قبل التعبير عنها".

ولفت رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري الى أن "السلام هو أقوى دعوة عالمية لروما".

وانتقل البابا بعد ذلك إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما أيضا حيث دُفن سلفه البابا فرنسيس الذي توفي في 21 نيسان عن 88 عاما.