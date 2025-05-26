وزير الخارجية الإسباني: على المجتمع الدولي أن ينظر في فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

أشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الى أن "على المجتمع الدولي أن ينظر في فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب في غزة".

وقال ألباريس لإذاعة فرانس إنفو الفرنسية "على المدى القصير جدا ومن أجل وقف هذه الحرب التي لم يعد لها هدف ولإدخال المساعدة الإنسانية بشكل مكثف من دون عوائق، ولكي لا تكون إسرائيل الطرف الذي يقرر من يمكنه أن يأكل ومن لا يمكنه ذلك، يحب النظر في فرض عقوبات".

ولفت الى أنه "يتعين علينا أن نفكر في فرض عقوبات، علينا أن نفعل كل شيء، وأن نأخذ كل شيء في الاعتبار لوقف هذه الحرب".

وأضاف أن "إسبانيا ستحض شركاءها أيضا على فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل وعدم استبعاد أي عقوبات فردية ضد من يريد القضاء على حل الدولتين إلى الأبد"، متابعاً "الصمت في هذه اللحظات هو تواطؤ في هذه المجزرة ولذلك نحن نجتمع".

وتستضيف مدريد الأحد 20 دولة أوروبية وعربية فضلا عن منظمات دولية للبحث في هذه القضية.

ويشارك في الاجتماع ممثلون لدول أوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى مبعوثين من مصر والأردن والسعودية وتركيا والمغرب وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.