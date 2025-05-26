الدفاع المدني في غزة: مقتل 22 فلسطينيا في ضربات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الأحد

أعلن الدفاع المدني في غزة، عن "مقتل 22 فلسطينيا في ضربات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الأحد".

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة "فرانس برس"، أن "طواقم الجهاز نقلت "22 شهيدا على الأقل بينهم عدد من الأطفال وعشرات المصابين، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، نتيجة استمرار العدوان والقصف الجوي الإسرائيلي منذ الساعة الثانية والنصف فجرا".

وأوضح بصل أن "سبعة شهداء وعددا من المصابين بينهم أطفال ونساء نقلوا بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة دكة في بلدة جباليا في شمال القطاع".

وأشار إلى أن" بعض الجثث كانت متفحمة"، موضحا أن "عددا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، ولا يمتلك الدفاع المدني معدات للبحث ولا معدات ثقيلة لرفع الأنقاض لإنقاذ المصابين وانتشال الشهداء".

وأوضح بصل أنه تم "نقل شهيدين أحدهما سيدة حامل في شهرها السابع، إلى جانب عدد من المصابين إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مخيم النصيرات" في وسط القطاع، مشيرا إلى أن "الأطباء حاولوا إنقاذ جنينها لكنه توفي".

وقال "انتشلنا 5 شهداء بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي خيمة نازحين في منطقة المشاعلة في غرب دير البلح (وسط) وجميعهم من عائلة واحدة".