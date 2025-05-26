رازي الحاج: "القوات" فازت في جميع الأقضية التي خاضت فيها الإنتخابات

أشار النائب رازي الحاج، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "القوات فازت في جميع الأقضية التي خاضت فيها الإنتخابات واستطاعت ان تضع رافعة على اللوائح".

ولفت الى أن "الاستحقاق اتى بعد ٩ سنين من التعطيل ما يعني ان انطلاقة العهد ليست متعسرة"، مضيفاً "لولا الدفع الأساسي الذي أمنه التيارفي الانتخابات من خلال التحالف مع الثنائي الشيعي لما فاز".

وتابع "خطاب التيار قبل الاستحقاق لم يكن كما بعده وهذا يعني محاولة غش الرأي العام".