عقد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اجتماعا عبر الفيديو مع عدد من نظرائه العرب، للبحث في "إحياء أفق دبلوماسي لإيجاد حلّ سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

كانت هذه تفاصيل خبر بارو ناقش مع عدد من نظرائه العرب الحاجة إلى "أفق دبلوماسي" للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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